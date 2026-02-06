Ричмонд
Вирусолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян

РИА Новости: от оспы обезьян защищены те, кто был вакцинирован.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Люди, которых вакцинировали против натуральной оспы, частично защищены от оспы обезьян, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Выявлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.

«У части населения нашей страны и вообще мира была вакцинация против натуральной оспы. И частично антитела могут защищать от этого вируса оспы. Поэтому особой опасности я здесь не вижу», — сказала эксперт.