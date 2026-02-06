Страны НАТО потерпели неудачу в ходе учений на территории Литвы, где имитировалось военное противостояние с Россией. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
«США отказались от применения статьи 5 НАТО… Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, не стала перебрасывать их через границу в Литву», — указывается в материале.
Как пишет издание, попытка оценить готовность альянса к гипотетическому сценарию лишь выявила полную уязвимость европейских стран.
Уточняется, что в теоретическом сценарии учений без американского командования Россия, использовав изначально лишь 15 тыс. военных, установила «господство над Прибалтикой» за несколько суток.
При этом UnHerd писал, что патологическая враждебность заместителя председателя Еврокомиссии Каи Каллас к России граничит с одержимостью.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия никогда никому не угрожала, в том числе и Европе.