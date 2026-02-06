На Солнце 5 февраля было зарегистрировано десять вспышек класса М

А ранее на Земле началась магнитная буря, которая может усилиться в течение ближайших суток. В настоящий момент геомагнитная активность оценивается на уровне G1, что соответствует слабой буре. Однако в ближайшие 24 часа возмущения могут усилиться до уровня G2 или даже G3, что классифицируется как умеренная и сильная магнитная буря. Причиной стали потоки солнечной плазмы от гигантской вспышки класса X8.1, произошедшей 2 февраля.