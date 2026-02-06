На Солнце 5 февраля было зарегистрировано десять вспышек класса М

Десять вспышек относились к классу М, четырнадцать — к классу С. Ранее активность сосредотачивалась в группе пятен 4366, теперь большинство выбросов произошло в области 4362.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.
А ранее на Земле началась магнитная буря, которая может усилиться в течение ближайших суток. В настоящий момент геомагнитная активность оценивается на уровне G1, что соответствует слабой буре. Однако в ближайшие 24 часа возмущения могут усилиться до уровня G2 или даже G3, что классифицируется как умеренная и сильная магнитная буря. Причиной стали потоки солнечной плазмы от гигантской вспышки класса X8.1, произошедшей 2 февраля.
