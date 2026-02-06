Ричмонд
НАТО: операция Arctic Sentry не предполагает значительного увеличения техники

Блаунт считает, что операция в Гренландии не вызовет большого увеличения военных сил.

Источник: Комсомольская правда

Операция Arctic Sentry (Арктический часовой) в Гренландии не приведет к значительному увеличению числа военной техники в регионе. Об этом заявил Кит Блаунт, замкомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

«Если вести подсчет самолетов, кораблей, подлодок, то большого увеличения не будет. Я не ожидаю массивного прироста», — отметил он в интервью журналу Newsweek.

Блаунт добавил, что благодаря операции военные НАТО смогут действовать в регионе более скоординированно и эффективно.

Ранее стало известно, что Германия намерена предложить создание совместной миссии НАТО в арктическом регионе, включая Гренландию. Миссия под названием «Арктический часовой» будет направлена на защиту острова в свете угроз США об аннексии этой автономной территории Дании.

