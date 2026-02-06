В ГД предложили наказывать за нарушение «недели тишины» перед абортом

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила ввести ответственность для частных медицинских организаций, не соблюдающих «неделю тишины» перед проведением абортов.
«Я думаю, что надо посмотреть в сторону тех (медицинских — ред.) клиник, которые не соблюдают букву закона, где прописана “неделя тишины”. Любое несоблюдение закона, конечно, должно иметь свою ответственность», — сказала Буцкая.
Парламентарий отметила, что государственные медучреждения работают по правилам, а у частных медклиник «какое-то свое представление о том, как должна проводиться работа с женщинами».
Буцкая добавила, что государство предприняло значительные шаги в этой области, но сейчас важно добиться не просто принятия законов, а их реального исполнения.
«Неделя тишины» — законодательно установленное время в России для обдумывания решения о прерывании беременности, составляющее от двух до семи дней. В течение этого времени женщина посещает психолога, а также социального работника, которые консультируют ее о возможностях психологической и социальной поддержки.