От Кремля до мелких баров: Долина идёт на чёс, чтобы вернуть 175 млн и наскрести на новое жильё

Судя по актуальной афише, у Ларисы Долиной запланировано 21 выступление с середины февраля по ноябрь 2026 года. Вроде и немало, но дьявол, как водится, кроется в мелочах. Шесть из этих выступлений — «сборные солянки» из звёзд эстрады, собранные по разным поводам. Например, к 90-летию со дня рождения Людмилы Гурченко, к празднику 8 Марта, международного фестиваля джаза и тому подобного. Гонорары артистов в этом случае гораздо меньше сольных выступлений, так как доход от мероприятия нужно поделить на всех.