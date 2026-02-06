От Кремля до мелких баров: Долина идёт на чёс, чтобы вернуть 175 млн и наскрести на новое жильё

Парадокс Долиной: съёмное жильё и премиум-отдых.
На днях Лариса Долина публично пожаловалась, что теперь живёт в съёмной квартире и мечтает однажды её выкупить или приобрести похожую. Сейчас, мол, денег на новое жильё у неё нет.
— Да, есть где жить. Мы сейчас берём в аренду квартиру — пока в аренду. Когда сможем собственное жильё приобрести, ещё неизвестно. Но аренду берём на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам предложили снимать её на хороших условиях, — заявила артистка.
Забавно при этом, что все январские каникулы артистка провела в ОАЭ в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive, потратив только на него почти полтора млн рублей.
Долиной срочно нужны деньги не только для покупки нового жилья в Москве. Есть и другая проблема. Как ранее сообщали СМИ, помимо 138 миллионов от продажи квартиры в Хамовниках она передала мошенникам и 175 миллионов, которые заняла. Теперь их нужно отдавать. 2026 год будет для певицы хлопотным и придётся соглашаться на любые выступления.
Ещё во время скандала с Полиной Лурье Долина всячески позиционировала себя успешной певицей. На своей странице в одной из запрещённых соцсетей (Лариса Александровна продолжает их активно вести) певица публиковала фрагменты всех своих выступлений на центральном ТВ в новогодние праздники. Таким образом, похоже, желая показать, что, вопреки слухам, её никто не отменял и она по-прежнему востребована и любима публикой.
Заработок на юбилеях чужих звёзд.
Судя по актуальной афише, у Ларисы Долиной запланировано 21 выступление с середины февраля по ноябрь 2026 года. Вроде и немало, но дьявол, как водится, кроется в мелочах. Шесть из этих выступлений — «сборные солянки» из звёзд эстрады, собранные по разным поводам. Например, к 90-летию со дня рождения Людмилы Гурченко, к празднику 8 Марта, международного фестиваля джаза и тому подобного. Гонорары артистов в этом случае гораздо меньше сольных выступлений, так как доход от мероприятия нужно поделить на всех.
Ещё шесть — участие артистки в театральных постановках Театра на Таганке. Здесь Лариса Александровна один раз сыграет в спектакле «Фигаро» и пять раз в постановке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Основная сцена столичного театра рассчитана всего на 489 посадочных мест.
Цены на билеты на «Фигаро» стартуют от полутора тысяч рублей и доходят до 10 тысяч. При средней стоимости билета 4,6 тысячи рублей выручка от спектакля составит всего 2,25 миллиона. Для певицы, чьи гонорары до развития скандала с Лурье выросли до 4,5 миллиона рублей, это, конечно, не деньги.
Чуть лучше выглядит ситуация со вторым спектаклем. Там средний чек с посетителя составит уже 5,2 тысячи. Однако и зрителей мероприятия будет намного меньше — традиционную посадку зала заменили на столики с едой. Возможно, поэтому выходить на сцену артистка будет не один, а пять раз.
Бары, где Долину почти не ждут.
Если раньше Долина выбирала и отдавала предпочтение солидным площадкам, то теперь, судя по афише, готова петь где угодно. Четыре сольных концерта Лариса Долина даст… в двух столичных барах вместимостью 91 и 187 человек. В первом при средней стоимости участия в посиделках со звездой за 14 тысяч целковых выручка с мероприятия составит всего 1,3 миллиона рублей. Во втором средняя цена билета составляет 9,5 тысячи рублей, а выручка — 1,8 миллиона.
Понятно, что гонорары певицы здесь ожидаются выше, чем от спектаклей, учитывая, что там стоимость затрат на их проведение будет больше. Но есть нюанс: билеты в бары, где намерена выступить Долина, продаются плохо. Например, на мартовское выступление артистки пока выкуплено всего два столика — на две и шесть персон. Общая сумма дохода от проданных мест — 130 тысяч рублей.
Местечковые ДК и концерт в Санкт-Петербурге.
Наконец, гастроли Ларисы Долиной по России — выступлений будет всего пять: в Санкт-Петербурге, Брянске, Обнинске (город в Калужской области) и подмосковных Коломне и Подольске. Здесь Лариса Александровна намерена представить свою уже прошлогоднюю программу «Юбилей в кругу друзей. На бис!».
Это продолжение юбилейного тура певицы, премьера которого состоялась в день её рождения в Государственном Кремлёвском дворце 10 сентября. Впрочем, здесь певица выступает уже без звёздной поддержки со стороны коллег по большой сцене.
Самая большая площадка — в Питере в БКЗ «Октябрьский». Концерт состоится аж в ноябре 2026 года. Возможно, команда певицы рассчитывает, что к тому моменту скандал вокруг Долиной окончательно уляжется и билеты станут продаваться лучше.
Это логично, учитывая более 3,7 тысячи сидячих мест в БКЗ и среднюю стоимость билета больше шести тысяч рублей. По подсчётам Life.ru, выручка мероприятия при полном заполнении зала составит почти 23 миллиона. Впрочем, пока на это мероприятие места ещё никто не покупал.
До этого Долина намерена перебиваться небольшими залами — например, ДК «БМЗ» в Брянске, куда она привезёт свой «Юбилей», насчитывает 800 мест. При их заполнении выручка составит почти четыре миллиона рублей. В Обнинске будет 700 мест и максимум 3,8 миллиона рублей, в Коломне не более 450 человек на концерте и 2,2 миллиона выручки и 850 мест — в марте в Подольске. Впрочем, там к продаже сейчас доступна лишь половина зала, т.е. около 420 мест.
Судя по динамике продажи билетов — без аншлага могут пройти выступления и во всех остальных городах. Кажется, отмена Ларисы Долиной сейчас реализуется только на одном уровне — народном.
Деньги с Дальнего Востока для московской квартиры.
Чтобы при таких раскладах вернуть кредит и собрать деньги на новую квартиру, Долиной придётся трудиться не меньше десятка лет. Возможно, она питает надежды на частные мероприятия и корпоративы, если, конечно, туда её будут звать. Нельзя сбрасывать со счетов и Сахалинскую филармонию.
Через свою дочь и собственный ИП артистка владеет музыкальной академией имени себя. Академия эстрады Ларисы Долиной прочно обосновалась в Южно-Сахалинске на базе государственной филармонии. Она щедро оплачивает все проекты певицы, которые она реализует в регионе.
Только за шесть месяцев 2025 года среди девяти гостендеров, связанных с проектом Долиной на Сахалине, основной доход получила сама артистка — за её участие в концертах в рамках проекта «Школа исполнительского мастерства» Сахалинская филармония выложила 11,2 миллиона рублей. Исполнитель — ИП Долина Лариса Александровна.
Ещё две закупки, в которых её ИП выступал в качестве исполнителя, на 1,5 и 1,4 миллиона рублей — оказание услуг по организации индивидуальных занятий наставниками Музыкальной академии Ларисы Долиной, проведению репетиций с ансамблем в рамках проекта «Школа исполнительского мастерства».
И одна закупка по оказанию той же услуги оформлена на фирму «Музкульт» — стоимость её услуг тендерная комиссия оценила в 2,5 миллиона рублей. Итого 16,6 миллиона рублей из заложенных во втором полугодии 2025 года Сахалинской филармонией 18,5 миллиона освоили ИП Долиной и подконтрольная её дочери фирма.
Секретный дом в Славине вместо съёмной квартиры.
В принципе, Лариса Долина могла бы и не жить в съёмном жилье. Недвижимости у артистки хватает и в Москве, и в Подмосковье. Напомним, в области в деревне Славино у неё есть четырёхэтажный особняк площадью 660 кв. метров. На приусадебном участке находятся ещё несколько строений: зона для приёма гостей, беседки, искусственный пруд и двухэтажный дом, построенный для дочери и её семьи.
В Сети гуляют подозрения, что за 12 лет существования загородной недвижимости налоги певица за неё не платила, потому что недвижимость не была введена в эксплуатацию. Таким образом Долина могла сэкономить около одного миллиона рублей.