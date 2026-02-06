Консервы из мяса сайгака запустили в Казахстане

Как передает «Седьмой канал», консервированное мясо сайгака стало поступать в магазины в свободную продажу с января этого года. Сейчас переработка продолжается, но до каких пор она будет производиться, еще неизвестно, потому что сезон охоты на сайгаков закрыт с декабря.