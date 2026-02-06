Ричмонд
Консервы из мяса сайгака запустили в Казахстане

В Уральске начали производить консервы из мяса сайгака, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «Седьмой канал», консервированное мясо сайгака стало поступать в магазины в свободную продажу с января этого года. Сейчас переработка продолжается, но до каких пор она будет производиться, еще неизвестно, потому что сезон охоты на сайгаков закрыт с декабря.

Согласно официальному учету прошлого года, численность сайгаков на территории Западно-Казахстанской области составила 2 млн 300 тыс. голов. Мероприятия по регулированию численности сайгаков в регионе начались с июля 2025 и продолжались до конца ноября. За это время специалисты отловили больше 108 тыс. голов степной антилопы.

Мясо сайги принимали на 15 предприятиях: 14 из них находятся в Уральске и одно — в Атырау.

«В Уральске компании замораживают мясо и продают его тушами, и только в одном из ТОО занялись глубокой переработкой», — говорится в репортаже.

7 и 8 февраля в Астане пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, а акимат Алматы также порадовал жителей хорошими новостями о продуктах.