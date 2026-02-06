Ричмонд
В ГД рассказали о расчете отпускных по измененным правилам

Отпускные выплаты россиянам сейчас рассчитываются с учетом всех денежных поощрений, сообщила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отпускные выплаты россиянам сейчас рассчитываются по измененным правилам по сравнению с теми, что действовали еще в прошлый летний период, а именно — с учетом всех денежных поощрений. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Отпускные в России рассчитываются исходя из среднего заработка работника за последние 12 календарных месяцев.

«С осени прошлого года работодатели не могут воспользоваться лазейкой в законодательстве: сначала назвать в приказе денежную выплату сотруднику поощрением, а не премией, а затем выплатить за отпуск меньшую сумму, не учитывая начисленную стимулирующую выплату в расчете среднего заработка», — сказала депутат, отвечая на вопрос, как изменился порядок расчета отпускных в России по сравнению с прошлым летним сезоном отпусков.

Она напомнила, что с 1 сентября 2025 года действует новый порядок исчисления средней зарплаты работника.

«В пункте 2 нового положения указано, что следует учитывать все виды выплат, предусмотренных системой оплаты труда, в том числе денежные поощрения, которые не упоминались в прошлом документе», — отметила парламентарий. Она напомнила, что положение от 1 сентября 2025 года пришло на смену порядку, действовавшему с 2007 года.

