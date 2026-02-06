Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили сделать бесплатными парковки в Краснодаре в выходные

Гусев предложил сделать бесплатными парковки в Краснодаре в выходные и праздники.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 6 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил ввести в Краснодаре бесплатный режим пользования открытыми муниципальными парковками в выходные и праздничные дни.

Обращение с соответствующим предложением на имя мэра Краснодара Евгения Наумова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами обращения выступили депутат Госдумы Дмитрий Гусев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Краснодарского края Денис Хмелевской и член фракции Владислав Граф-Колесник.

«Учитывая опыт других крупных муниципалитетов регионов Российской Федерации, мы предлагаем рассмотреть возможность введения бесплатного режима пользования городскими открытыми муниципальными парковками в праздничные и выходные дни на территории города Краснодара», — сказано в письме.

По мнению депутата, бесплатные парковки в такие дни повысят доступность городских общественных пространств, поддержат культурную и торговую активность, а также станут ощутимым бонусом для семей и пожилых людей.

«В выходные и праздничные дни люди едут отдыхать, проводить время с семьёй, посещать парки, культурные и общественные пространства. Платные парковки в такие моменты превращаются в лишний барьер. Бесплатный режим — это не про потерю доходов, а про комфорт горожан, поддержку городской жизни и разумный баланс интересов», — сказал Гусев РИА Новости.