В России предложили ограничить сумму внесения наличных в банкоматы: Росфинмониторинг пояснил идею

Инициатива о введении месячного лимита в 1 млн рублей на внесение валюты через банкоматы связана с тем, что такие операции могут применяться для отмывания денег, добытых преступным путем. Об этом рассказал представитель Росфинмониторинга.
«Введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — рассказал источник в беседе с РБК.
Как сообщается, закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет кредитным организациям право — при наличии оснований — требовать от клиентов документы или информацию, подтверждающие источник происхождения вносимых денег.
Напомним, ранее Минфин РФ предложил ввести лимит в 1 млн рублей на внесение наличных в банкоматы.
Позднее депутат Станислав Наумов рассказал, что введение лимита на внесение наличных будет помогать бороться с мошенниками.