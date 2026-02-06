Ричмонд
В России предложили ограничить сумму внесения наличных в банкоматы: Росфинмониторинг пояснил идею

Росфинмониторинг уточнил ограничение на внесение наличных в банкоматы.

Источник: Комсомольская правда

Инициатива о введении месячного лимита в 1 млн рублей на внесение валюты через банкоматы связана с тем, что такие операции могут применяться для отмывания денег, добытых преступным путем. Об этом рассказал представитель Росфинмониторинга.

«Введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — рассказал источник в беседе с РБК.

Как сообщается, закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет кредитным организациям право — при наличии оснований — требовать от клиентов документы или информацию, подтверждающие источник происхождения вносимых денег.

Напомним, ранее Минфин РФ предложил ввести лимит в 1 млн рублей на внесение наличных в банкоматы.

Позднее депутат Станислав Наумов рассказал, что введение лимита на внесение наличных будет помогать бороться с мошенниками.