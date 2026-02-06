Губернатор предложил наградить воспитательницу за спасение детей в Бугуруслане

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил о представлении к награде воспитательницы Лии Галеевой, которая защитила детей во время нападения в детском саду Бугуруслана. Глава региона выразил благодарность всему коллективу учреждения.
— Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что педагог первая встала на пути нападавшего и получила порезы, но ей уже оказали необходимую медицинскую помощь. Солнцев также поблагодарил других сотрудников детского сада за своевременную и слаженную реакцию в критической ситуации.
Пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области. Охраны в учреждении не было, поэтому злоумышленника пришлось останавливать воспитательнице Лие Галеевой. Женщина получила ножевые ранения, но смогла скрутить преступника. Теперь он находится на допросе. Возбуждены два уголовных дела, а воспитательницу хотят представить к награде. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы».