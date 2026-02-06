Губернатор предложил наградить воспитательницу за спасение детей в Бугуруслане

Пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области. Охраны в учреждении не было, поэтому злоумышленника пришлось останавливать воспитательнице Лие Галеевой. Женщина получила ножевые ранения, но смогла скрутить преступника. Теперь он находится на допросе. Возбуждены два уголовных дела, а воспитательницу хотят представить к награде. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы».