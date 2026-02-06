Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масленица близко: Как за минуту оценить качество сметаны и не купить фальсификат

Чтобы Масленица удалась, начните с выбора правильных и качественных продуктов. Заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева рассказала Life.ru, как выбрать идеальную сметану к блинам.

Источник: Life.ru

Действующим национальным стандартом на сметану в России является" 31452–2012" «Сметана. Технические условия». Стандарт не распространяется на продукты с добавлением растительных жиров, загустителей, витаминов, пробиотиков.

«В настоящем стандарте применён следующий термин с соответствующим определением: Сметана — кисломолочный продукт, который произведён путём сквашивания сливок с добавлением молочных продуктов или без их добавления с использованием заквасочных микроорганизмов — лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков, массовая доля жира в котором составляет не менее чем 10%», — уточняет эксперт.

Продукт в зависимости от молочного сырья изготовляют:

— из нормализованных сливок;

— восстановленных сливок;

— их смесей.

Внешний вид и консистенция — однородная густая масса с глянцевой поверхностью. Для продукта с массовой долей жира от 10.0% до 20,0% допускается недостаточно густая, слегка вязкая консистенция с незначительной крупитчатостью.

Вкус и запах — натуральные, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Цвет — белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. В её составе недопустимы растительные жиры (пальмовое, кокосовое масло), крахмал, стабилизаторы (каррагинан), загустители, консерванты и красители. Также в качественном продукте не должно быть комочков, крупинок, излишней сыворотки, кислого или прогорклого привкуса.

Необходимо обращать внимание на этикетку продукта:

— упаковка продукта должна быть целая, герметично укупоренная, без подтёков, с чётко читаемой маркировкой;

— в составе только сливки и закваска;

— название продукта — «Сметана»;

— массовая доля жира;

— наименование и местонахождение изготовителя продукта и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей;

— товарный знак (торговая марка) при наличии;

— масса нетто или объём (в доступном для прочтения месте на потребительской упаковке);

— пищевая ценность;

— содержание в продукте микроорганизмов (колониеобразующих единиц в 1 г продукта);

— срок годности не более 1 месяца.

Продукт хранят при температуре (4 ± 2) °С. Срок годности с момента окончания технологического процесса устанавливает изготовитель с учётом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевой продукции.

На что обратить внимание при выборе:

Состав: Идеальный состав — только сливки и закваска (молочнокислые микроорганизмы). Если в составе есть сухое молоко, крахмал, загустители или консерванты — это продукт более низкого качества.

Название: На упаковке должно быть написано только «Сметана».

Упаковка: Герметичная, без подтёков и повреждений. Упаковка не должна быть вздутой.

Основные признаки качественной сметаны:

Состав: нормализованные сливки, закваска (молочнокислые микроорганизмы).

Консистенция: однородная, густая (в зависимости от жирности), с глянцевой поверхностью.

Срок годности: натуральный продукт хранится от 5 до 10−14 суток.

По словам специалиста, если указаны растительные масла, это «сметанный продукт». Загустители и крахмал используются для имитации густоты при низкой жирности. Консерванты указывают на искусственное продление срока годности. Сметана должна быть белой или кремовой.

«Наличие в составе чего-либо, кроме сливок и закваски, говорит о том, что продукт не является натуральной сметаной. Маркировка сметаны в системе “Честный ЗНАК” обязательна для производителей, импортеров и розницы», — добавила собеседница Life.ru.

Фальсификат сметаны выявляется по составу (наличие растительных жиров, крахмала, загустителей), проверкой в горячей воде (натуральная растворяется, фальсификат образует комочки) и йодом (синеет при наличии крахмала).

Ранее Life.ru писал, как с помощью йода и воды проверить сливочное масло. Кусочек настоящего масла, опущенный в кипяток, быстро растопится, образуя однородную жёлтую плёнку, а маргарин часто распадается на крошки. Подробнее — в материале Life.ru.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.