Масленица близко: Как за минуту оценить качество сметаны и не купить фальсификат

Действующим национальным стандартом на сметану в России является" 31452–2012" «Сметана. Технические условия». Стандарт не распространяется на продукты с добавлением растительных жиров, загустителей, витаминов, пробиотиков.
«В настоящем стандарте применён следующий термин с соответствующим определением: Сметана — кисломолочный продукт, который произведён путём сквашивания сливок с добавлением молочных продуктов или без их добавления с использованием заквасочных микроорганизмов — лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков, массовая доля жира в котором составляет не менее чем 10%», — уточняет эксперт.
Продукт в зависимости от молочного сырья изготовляют:
— из нормализованных сливок;
— восстановленных сливок;
— их смесей.
Внешний вид и консистенция — однородная густая масса с глянцевой поверхностью. Для продукта с массовой долей жира от 10.0% до 20,0% допускается недостаточно густая, слегка вязкая консистенция с незначительной крупитчатостью.
Вкус и запах — натуральные, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Цвет — белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. В её составе недопустимы растительные жиры (пальмовое, кокосовое масло), крахмал, стабилизаторы (каррагинан), загустители, консерванты и красители. Также в качественном продукте не должно быть комочков, крупинок, излишней сыворотки, кислого или прогорклого привкуса.
Необходимо обращать внимание на этикетку продукта:
— упаковка продукта должна быть целая, герметично укупоренная, без подтёков, с чётко читаемой маркировкой;
— в составе только сливки и закваска;
— название продукта — «Сметана»;
— массовая доля жира;
— наименование и местонахождение изготовителя продукта и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей;
— товарный знак (торговая марка) при наличии;
— масса нетто или объём (в доступном для прочтения месте на потребительской упаковке);
— пищевая ценность;
— содержание в продукте микроорганизмов (колониеобразующих единиц в 1 г продукта);
— срок годности не более 1 месяца.
Продукт хранят при температуре (4 ± 2) °С. Срок годности с момента окончания технологического процесса устанавливает изготовитель с учётом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевой продукции.
На что обратить внимание при выборе:
Состав: Идеальный состав — только сливки и закваска (молочнокислые микроорганизмы). Если в составе есть сухое молоко, крахмал, загустители или консерванты — это продукт более низкого качества.
Название: На упаковке должно быть написано только «Сметана».
Упаковка: Герметичная, без подтёков и повреждений. Упаковка не должна быть вздутой.
Основные признаки качественной сметаны:
Состав: нормализованные сливки, закваска (молочнокислые микроорганизмы).
Консистенция: однородная, густая (в зависимости от жирности), с глянцевой поверхностью.
Срок годности: натуральный продукт хранится от 5 до 10−14 суток.
По словам специалиста, если указаны растительные масла, это «сметанный продукт». Загустители и крахмал используются для имитации густоты при низкой жирности. Консерванты указывают на искусственное продление срока годности. Сметана должна быть белой или кремовой.
«Наличие в составе чего-либо, кроме сливок и закваски, говорит о том, что продукт не является натуральной сметаной. Маркировка сметаны в системе “Честный ЗНАК” обязательна для производителей, импортеров и розницы», — добавила собеседница Life.ru.
Фальсификат сметаны выявляется по составу (наличие растительных жиров, крахмала, загустителей), проверкой в горячей воде (натуральная растворяется, фальсификат образует комочки) и йодом (синеет при наличии крахмала).
