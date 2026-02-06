Масленица близко: Как за минуту оценить качество сметаны и не купить фальсификат

Вкус и запах — натуральные, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Цвет — белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. В её составе недопустимы растительные жиры (пальмовое, кокосовое масло), крахмал, стабилизаторы (каррагинан), загустители, консерванты и красители. Также в качественном продукте не должно быть комочков, крупинок, излишней сыворотки, кислого или прогорклого привкуса.