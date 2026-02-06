Ричмонд
Росфинмониторинг объяснил необходимость введения лимита на внесение наличных

В Росфинмониторинге сообщили, что ограничение на внесение наличных через банкоматы суммой в 1 млн рублей в месяц поможет снизить риски легализации доходов, полученных преступным путём. Об этом уточнили в ведомстве, комментируя предложение Минфина, передает РБК.

В Росфинмониторинге напомнили о Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2022 год, указав на случаи использования подставных лиц для открытия счетов и зачисления на них средств из неустановленных источников.

«В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счёта через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил законопроект об ограничении внесения наличных через банкоматы суммой, превышающей 1 млн рублей в месяц. В пояснительной записке отмечается, что отсутствие лимитов позволяет вводить в безналичный оборот средства неустановленного происхождения, а цель нововведения — способствовать «обелению» экономики. Эксперты высказывали мнение, что предлагаемый лимит может создать проблемы для граждан и бизнеса, а также замедлить развитие цифровизации.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.