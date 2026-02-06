Душевные голоса нашего детства. Как сложилась судьба Судец, Вовк, Шатиловой и других любимых дикторов

Этих дикторов любил весь Советский Союз. Их передачи старались не пропускать, а женщины копировали прически и стиль дам с экрана. Life.ru предлагает вспомнить, как сложилась жизнь тех, кого видели в каждом доме по всей стране.
Ушла легенда: Светлана Жильцова.
Светлана Жильцова стояла фактически у истоков советского телевидения, куда она пришла работать в 1956 году, имея за плечами образование преподавателя английского и победу в конкурсе на место диктора-переводчика. Именно это позволило ей быстро адаптироваться к специфике эфира, где любая ошибка могла сыграть роковую роль. Она вела концерты, праздничные и культурно-просветительские программы, в том числе учебные передачи по английскому языку для школьников и студентов. Довелось Светлане поработать и в Японии — там она вела передачу о русском языке.
Также советским гражданам она запомнилась в качестве ведущей «Клуба весёлых и находчивых» до 1964 года. С Александром Масляковым они составляли отличный дуэт, а многие зрители ошибочно думали, что Жильцова — супруга Маслякова.
После ухода из телевидения в 1993 году Светлана Жильцова занялась педагогической деятельностью, передавая опыт молодым дикторам и журналистам. В постсоветское время она редко появлялась в публичном пространстве, предпочитая роль эксперта и наставника.
3 февраля Светлана Жильцова умерла после продолжительной болезни в возрасте 89 лет, о чем сообщил её сын Иван. Похороны заслуженной артистки РСФСР пройдут 6 февраля.
Шатилова: эталон «Времени».
Анна Шатилова (девичья фамилия — Панкина) пришла работать на Центральное телевидение в 1962 году. Наибольшую известность ей принесли информационные программы, праздничные эфиры и трансляции государственных мероприятий. Она была ведущей программы «Время», парадов и концертов ко Дню Победы, «Голубого огонька», юбилейных программ.
Особое место в её карьере занимала работа в прямом эфире. Шатилова считалась одним из самых надёжных дикторов, способных оперативно реагировать на внештатные ситуации. В эпоху, когда технические сбои не были редкостью, а телесуфлёры отсутствовали, это качество имело решающее значение.
После распада СССР Анна Шатилова оказалась в числе немногих телеведущих старой школы, востребованных в новой медиареальности. Она продолжила работать на федеральных каналах. При этом её образ практически не изменился, что воспринимается как знак надёжности и уважения к традициям.
С выходом на пенсию Шатилова занималась общественной деятельностью, выступала на профессиональных форумах и культурных мероприятиях. Её нередко приглашали в качестве эксперта. Ежегодно она была одной из ведущих первомайского шествия на Красной площади.
В 2019 году Анна Шатилова провела в Екатеринбурге акцию «Тотальный диктант». Диктор отметила, что уже на протяжении многих десятилетий тренирует речь скороговорками. И продолжает носить красный цвет — её любимый. В 2020 году с Игорем Кирилловым озвучила отреставрированную версию Парада Победы 1945 года. Несколько раз снималась в телепроектах, например, в сериалах «Беловодье» и «Обратная сторона Луны — 2».
За вклад в развитие отечественного телевидения она была удостоена звания народной артистки РСФСР. В настоящее время Анне Шатиловой 87 лет — она отлично выглядит и признаётся, что любит жизнь.
Ангелина Вовк: 17 «Песен года».
Ангелина Вовк занимает особое место в истории советского телевидения как ведущая, тесно связанная с детским и молодёжным вещанием. В отличие от дикторов информационного блока, её профессиональная биография формировалась в более «живом» и эмоционально открытом сегменте ТВ.
В 1965 году Ангелина закончила актёрский факультет ГИТИС, после чего пошла работать на телевидение. Но она отказалась от должности диктора новостей, так как, по её словам, ей всё время хотелось улыбаться. Наибольшую известность Вовк принесла работа в программе «Спокойной ночи, малыши!», где она на протяжении многих лет была одной из ведущих — «тётей Линой». Помимо этого, она запомнилась советским и российским гражданам как соведущая «Песни года», которую вела 17 раз, последний из них — в 2006 году.
После завершения активной работы на телевидении Вовк не ушла из публичного пространства. Она активно участвовала в культурных мероприятиях, благотворительных акциях, связанных с поддержкой детей. В этот период она даже успела заняться политикой — в течение пяти лет была муниципальным депутатом в Москве.
Сейчас Ангелине Вовк 83 года, она продолжает трудовую деятельность в Московском государственном институте культуры, где входит в учёный совет.
Татьяна Судец: голос «Будильника».
Татьяна Судец (девичья фамилия — Буранцева) — одна из наиболее ярких ведущих советского детского и развлекательного телевидения 1970−1980-х годов. Её экранный образ отличался живостью, искренностью и умением выстраивать диалог со зрителем, что делало её особенно востребованной в программах, ориентированных на молодую аудиторию.
На Центральное телевидение Судец пришла после получения профильного образования в 1972 году и достаточно быстро заняла нишу ведущей детских и молодёжных передач. Ключевым этапом её карьеры стала работа в программе «Спокойной ночи, малыши!», где она проработала в течение 25 лет, а советским детям запомнилась как «тётя Таня». Кроме того, Татьяна вела программу «Будильник» — утреннюю детскую передачу, шедшую по выходным.
После распада СССР Судец оказалась в сложной ситуации, из-за изменения сетки вещания она была вынуждена уйти из Центрального телевидения, но с профессией не распрощалась, а продолжила работать на кабельных телеканалах. В 2000 году диктор получила звание «Заслуженная артистка России».
В 2010-е она вела передачу «Грамотные истории» на телеканале «Радость моя», а затем программу «Дело ваше» на Первом канале.
С началом специальной военной операции Татьяна Судец активно поддерживает наших бойцов, выступая в прифронтовой зоне с творческими вечерами и оказывая материальную помощь на нужды российских военнослужащих.
Голос эпохи. Игорь Кириллов.
Игорь Кириллов по праву считается одной из ключевых фигур советского телевидения, прежде всего в сфере информационного вещания. Его имя на протяжении десятилетий ассоциировалось с официальными сообщениями государственной важности, а манера подачи новостей стала эталонной для целого поколения дикторов. В условиях, когда телевидение выступало главным каналом коммуникации между властью и обществом, роль Кириллова выходила далеко за рамки просто ведущего.
На Центральное телевидение Кириллов пришёл в конце 1950-х годов, имея театральное образование. Однако именно телевидение стало для него основной профессиональной средой. Широкую известность он получил как ведущий программы «Время». С 1968 года и на протяжении многих лет Кириллов был её постоянным лицом, зачитывая сообщения о ключевых событиях внутренней и внешней политики СССР.
После распада Советского Союза Игорь Кириллов оказался в ситуации радикальной трансформации медиапространства. Несмотря на это, он продолжал работать на телевидении в качестве комментатора и ведущего. Он озвучивал программу передач, читал текст во время минуты молчания в День Победы. Также в этот период Кириллов активно занимался общественной деятельностью, участвовал в профессиональных мероприятиях, встречах со студентами и молодыми журналистами.
В сентябре 2021 года мэтр был госпитализирован с тромбозом нижних конечностей. Спустя месяц у него был выявлен коронавирус, в результате чего его состояние здоровья резко ухудшилось. 29 октября 2021 года Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет.
«Тётя Валя»: от всей души.
Валентина Леонтьева, в отличие от дикторов информационного блока, работала в жанре, ориентированном на личные истории, эмоции и прямой диалог со зрителем. Именно это сделало её одной из самых любимых телеведущих в СССР.
Телевизионная карьера Леонтьевой началась в 1954 году, известность ей принесли авторские и социально ориентированные программы. Прежде всего, это передача «От всей души», которая стала одним из самых значимых проектов советского телевидения. Её формат предполагал встречи героев с людьми, сыгравшими важную роль в их судьбе, рассказы о человеческих поступках, трудовых и жизненных достижениях.
Кроме того, Валентина Леонтьева вела программу «Голубой огонёк». Вся страна любила её «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Умелые руки», «В гостях у сказки». В 1980 году она комментировала церемонию открытия московской Олимпиады.
С изменением программной политики и приходом новых форматов на рубеже 1980−1990-х годов стиль Леонтьевой начал восприниматься как устаревающий. Постепенно она была отстранена от активного эфира, что стало для неё серьезным личным и профессиональным ударом. С 1996 по 1997 год вместе с Игорем Кирилловым вела новостную рубрику в обзорной передаче «Телескоп».
После ухода из телевидения Валентина Леонтьева оказалась в забвении. Она жила уединённо — у родных в Ульяновской области, тяжело переживая утрату экранной работы. В мае 2007 года Валентина Леонтьева ушла из жизни на 84-м году жизни. Причиной смерти послужили осложнения, связанные с пневмонией.
«Вокруг смеха» и трагичный уход.
Александр Иванов занял уникальную нишу в советском телевидении как ведущий и автор юмористических программ. Его имя было связано с жанром телевизионной сатиры, который в условиях идеологического контроля требовал особой осторожности. Иванов стал одним из немногих телеведущих, сумевших превратить интеллектуальный юмор в массово востребованный телевизионный продукт.
Широкую известность ему принесла программа «Вокруг смеха», которая выходила в эфир с конца 1970-х годов. Формат передачи предполагал чтение сатирических произведений, пародий, иронических стихов и прозы, как классических, так и современных авторов. Ведущий выступал не только как диктор, но и как интерпретатор текста. Зрителям Иванов запомнился как образец «умного ведущего», представляющего культуру слова.
После распада СССР программа «Вокруг смеха» прекратила существование, а сам Иванов оказался ненужным. Интеллектуальная сатира утратила прежнюю востребованность, уступив место более коммерческим форматам. На фоне стресса он начал злоупотреблять спиртным, что отразилось на его состоянии здоровья. В июне 1996 года Александр Иванов скончался в возрасте 59 лет после обширного инфаркта, вызванного алкогольной интоксикацией.