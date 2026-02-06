Душевные голоса нашего детства. Как сложилась судьба Судец, Вовк, Шатиловой и других любимых дикторов

В 1965 году Ангелина закончила актёрский факультет ГИТИС, после чего пошла работать на телевидение. Но она отказалась от должности диктора новостей, так как, по её словам, ей всё время хотелось улыбаться. Наибольшую известность Вовк принесла работа в программе «Спокойной ночи, малыши!», где она на протяжении многих лет была одной из ведущих — «тётей Линой». Помимо этого, она запомнилась советским и российским гражданам как соведущая «Песни года», которую вела 17 раз, последний из них — в 2006 году.