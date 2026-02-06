Людей зажало под машиной: три человека погибли после столкновения автомобиля с магазином

Автомобиль врезался в здание продуктового магазина в Лос-Анджелесе. В результате ДТП как минимум три человека погибли, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает ABC News.
«По меньшей мере три человека погибли и шесть получили ранения в результате столкновения автомобиля с продуктовым магазином в районе Вествуд в Лос-Анджелесе», — говорится в материале.
Авария произошла 5 февраля около 12:11 по местному времени. Некоторые пострадавшие оказались зажаты под автомобилем. Издание уточняет, что двое из них получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали.
Причины аварии пока не установлены. По предварительным данным, она не была преднамеренной. Водитель остался на месте происшествия и беседовал с полицией.
Ранее KP.RU писал, что в США на межштатной автомагистрали I-70 произошла массовая авария с участием около 45 автомобилей, что полностью парализовало движение. Машины оказались разбросаны по трассе в хаосе, застряв в снежной буре.