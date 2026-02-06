Зеленский: новые встречи по Украине могут состояться в США

Зеленский заявил, что новые встречи по урегулированию украинского конфликта могут состояться в Соединённых Штатах, сообщает РИА Новости.
«В ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке», — цитирует агентство высказывание Зеленского.
Напомним, первый день мирных переговоров между делегациями Российской Федерации и Украины, проходящих при посредничестве Соединённых Штатов, состоялся в среду в Абу-Даби. Российскую сторону возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Накануне делегации продолжили работу.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что попытки европейских политиков помешать переговорам являются своеобразным индикатором: чем их больше, тем очевиднее результаты.
Специальный посланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал переговоры подробными и продуктивными. Кроме того, он рассказал, что РФ Украина и США по итогам переговоров в Абу-Даби договорились об обмене пленными.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский хочет продолжать конфликт. Аналитик из Британии Александр Меркурис подчеркнул, что Зеленский пойдёт на все возможные провокации ради того, чтобы втянуть страны Европы в переговорный процесс в Объединённых Арабских Эмиратах.