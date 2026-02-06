Зеленский: новые встречи по Украине могут состояться в США

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что попытки европейских политиков помешать переговорам являются своеобразным индикатором: чем их больше, тем очевиднее результаты.