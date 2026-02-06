Ученые зафиксировали 17 мощных вспышек на Солнце за сутки

За последние сутки на Солнце зафиксировано 17 вспышек класса M и более высокой мощности. Такие данные привели специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, отметив необычно высокую интенсивность текущей активности.
Учёные характеризуют ситуацию как крайне насыщенный период вспышек средней силы. По количеству подобных событий 1 февраля заняло второе место за последнее десятилетие, уступив лишь показателям, зарегистрированным 29 декабря 2024 года. По их оценке, постоянные выбросы энергии среднего уровня пока не позволяют накопиться потенциалу для более мощных вспышек высшего класса X.
Исследователи предупреждают, что при переходе Солнца от частых вспышек к фазе накопления энергии возможны более сильные взрывы. Также отмечается, что воздействие солнечной активности на Землю обычно проявляется примерно через сутки после произошедших выбросов.
Ранее сообщалось, что над Землёй развернулось редкое зрелище — полярные сияния высшего уровня уже фиксируются в Канаде. В ближайшие часы с большой вероятностью небо загорит и над Россией.