Ученые зафиксировали 17 мощных вспышек на Солнце за сутки

Учёные характеризуют ситуацию как крайне насыщенный период вспышек средней силы. По количеству подобных событий 1 февраля заняло второе место за последнее десятилетие, уступив лишь показателям, зарегистрированным 29 декабря 2024 года. По их оценке, постоянные выбросы энергии среднего уровня пока не позволяют накопиться потенциалу для более мощных вспышек высшего класса X.