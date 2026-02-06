Врач рассказал, как полярники восполняют недостаток витаминов

По словам врача, в полярную ночь многое зависит от индивидуальных особенностей каждого организма — стрессоустойчивости, возраста, пола и нервно-психического статуса. Поэтому в экспедициях всегда есть врач, который помогает решать вопросы, связанные со здоровьем. При необходимости полярникам назначают витамины. Кроме того, на научно-экспедиционном судне «Северный полюс» также есть солярий.