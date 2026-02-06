Врач рассказал, как полярники восполняют недостаток витаминов

МУРМАНСК, 6 фев — РИА Новости. Недостаток витаминов в условиях полярной ночи у работающих на ледостойкой платформе «Северный полюс-42» в Арктике восполняется за счет включения в рацион орехов, печени трески и мяса, рассказал РИА Новости врач дрейфующей станции Андрей Лебедев.
«В основном мы сталкиваемся с дефицитом витаминов D, C и группы В. Их недостаток приводит к нарушениям сна, вымыванию кальция из организма. Недостаток витаминов восполняется качественным питанием. В рационе полярников всегда присутствуют грецкие орехи, печень трески, качественные жиры и мясо», — сказал Лебедев.
По словам врача, в полярную ночь многое зависит от индивидуальных особенностей каждого организма — стрессоустойчивости, возраста, пола и нервно-психического статуса. Поэтому в экспедициях всегда есть врач, который помогает решать вопросы, связанные со здоровьем. При необходимости полярникам назначают витамины. Кроме того, на научно-экспедиционном судне «Северный полюс» также есть солярий.