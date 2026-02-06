Ричмонд
Запашный рассказал о самочувствии после лечения в больнице ЛНР

Директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный провёл более двух суток в Луганской республиканской клинической больнице. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Я снова на Донбассе. П. С. но моё путешествие началось необычно: первые 2.5 дня я провёл в больнице, и было 2 общих наркоза! Сейчас всё хорошо», — уточнил Запашный.

Как сообщили в Луганской больнице, помощь была предоставлена своевременно. Госпитализация потребовалась из-за обострения урологического заболевания, которое требовало стационарного наблюдения.

Ранее военкор Дмитрий Стешин рассказал, что в зоне СВО однажды видел необычный летательный аппарат — аэростат. По его словам, это было весной 2023 года в окрестностях Артёмовска. Журналист уточнил, что наблюдал такой аппарат всего один раз за всё время и тогда «особо не рассматривал» его из-за обстрела.

