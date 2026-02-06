Запашный рассказал о самочувствии после лечения в больнице ЛНР

Ранее военкор Дмитрий Стешин рассказал, что в зоне СВО однажды видел необычный летательный аппарат — аэростат. По его словам, это было весной 2023 года в окрестностях Артёмовска. Журналист уточнил, что наблюдал такой аппарат всего один раз за всё время и тогда «особо не рассматривал» его из-за обстрела.