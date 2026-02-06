В Госдуме предложили увеличить ряд социальных выплат семьям с детьми

«Для беременных жен военнослужащих-срочников надо увеличить единовременное пособие до 100 тысяч рублей, что более чем вдвое превышает нынешний размер. Это позволит женщине в отсутствии мужа создать необходимые условия для подготовки к родам», — сказал Панеш РИА Новости.
По пособию по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей депутат предложил установить новый фиксированный минимум в размере 20 тысяч рублей в месяц, что также почти вдвое выше действующей выплаты.
«Для работающих родителей предлагается пересмотреть формулу расчета, убрав верхний лимит и сохранив принцип 40% от заработка, что будет справедливо для граждан с высокими официальными доходами. По единому пособию для детей до 17 лет и беременным женщинам предлагается увеличить базовую ставку до 100% прожиточного минимума для всех получателей, отменив градации в 50% и 75%. Это упростит систему и сделает помощь более весомой», — добавил он.
Также Панеш считает нужным расширить критерии нуждаемости, чтобы пособие получали не только семьи с доходом ниже прожиточного минимума, но и те, чей доход не превышает эту величину более чем в полтора раза.
«Что касается ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, то его предлагается увеличить до 25 тысяч рублей и продлить срок выплаты не до трех, а до достижения ребенком семи лет, учитывая длительность периода адаптации ребенка после возвращения отца из армии. Для реализации этих мер потребуются соответствующие изменения в федеральном бюджете», — рассказал парламентарий.
По его словам, поддержка семей, в которых мужья и отцы проходят военную службу по призыву, а также малоимущих семей с детьми — это важная часть социальной политики, однако уровень этой поддержки требует пересмотра в сторону увеличения.