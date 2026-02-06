В ОП рассказали, для чего нужна перепись воробьев

Данные подсчета надо занести на сайт акции. Перепись воробьев в РФ проводится ежегодно в два сезона: зимний — со вторых по третьи выходные февраля включительно; летний — со вторых по третьи выходные августа включительно. Год назад в зимнюю перепись было зафиксировано 207,7 тыс. воробьев, что оказалось на 25% больше, чем в феврале 2024 года. Всего в кампании приняли участие переписчики из 81 региона страны.