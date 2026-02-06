В ОП рассказали, для чего нужна перепись воробьев

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Подсчет воробьев в рамках Всероссийской переписи этих птиц позволит выработать конкретные меры для поддержки популяции. Такое мнение высказала глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.
«С 7 по 15 февраля пройдет Всероссийская перепись этих пернатых — “Воробьи на кустах”. И это не просто научная инициатива, а “тревожная кнопка” для всех нас. Воробьи — это важнейшее звено, поддерживающее устойчивость городских экосистем.. Перепись поможет ученым оценить реальную численность птиц и понять, в каких районах ситуация наиболее сложная. Ее результаты необходимы для выработки конкретных мер поддержки популяции — от правильного озеленения до установки специальных гнездовий», — написала Шаройкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, во многих районах Москвы и других крупных городов воробьи исчезли почти полностью. Вместе с тем, они выполняют роль естественных санитаров. «Особенно в период выкармливания птенцов, когда воробьи уничтожают насекомых-вредителей, пожирающих листву городских деревьев. Без них парки, сады и скверы становятся беззащитными перед гусеницами и тлей. А взрослые птицы питаются семенами дикорастущих трав, не давая сорнякам захватывать газоны», — пояснила Шаройкина.
Она отметила, что численность воробьев стремительно сокращается во всем мире, связано это в том числе со строительством городов. «Современная архитектура с гладкими стеклянными фасадами не оставляет птицам ниш и щелей для гнездования. Тщательно подстриженные “английские” газоны лишают их естественного корма — семян и насекомых, а закрытые мусорные контейнеры отрезают доступ к пищевым отходам в зимний период. Потеря воробьев — это сигнал о глубоком неблагополучии городской среды», — отмечает эксперт.
Она пригласила всех принять участие в переписи и напомнила, чем отличаются разные виды воробьев. «С 7 по 15 февраля осмотритесь вокруг во время прогулки. Посчитайте количество встреченных воробьев, не забудьте отличить полевого воробья с коричневой “шапочкой” от домового — с серой», — написала Шаройкина.
Данные подсчета надо занести на сайт акции. Перепись воробьев в РФ проводится ежегодно в два сезона: зимний — со вторых по третьи выходные февраля включительно; летний — со вторых по третьи выходные августа включительно. Год назад в зимнюю перепись было зафиксировано 207,7 тыс. воробьев, что оказалось на 25% больше, чем в феврале 2024 года. Всего в кампании приняли участие переписчики из 81 региона страны.