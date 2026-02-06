Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту космические аппараты в интересах МО РФ

Напомним, накануне вечером в Минобороны РФ заявили, что российские космические войска осуществили пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с военными спутниками с космодрома Плесецк в Архангельской области. Этот старт стал первой российской космической миссией в текущем году.