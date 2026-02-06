Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту космические аппараты в интересах МО РФ

Российская ракета «Союз-2.1б» доставила на целевую орбиту космические аппараты, которые уже приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космические сил Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что старт ракеты-носителя и выведение аппаратов на расчётную орбиту были осуществлены штатном режиме.
«После старта ракета-носитель среднего класса “Союз-2.1б” взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчётное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что бортовые системы аппаратов, выведенных на орбиту, функционируют в штатном режиме. С ними установлена устойчивая телеметрическая связь.
Напомним, накануне вечером в Минобороны РФ заявили, что российские космические войска осуществили пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с военными спутниками с космодрома Плесецк в Архангельской области. Этот старт стал первой российской космической миссией в текущем году.