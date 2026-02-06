−13 градусов ожидается в Иркутске днем 6 февраля

В Иркутске днем 6 февраля 2026 года потеплеет до −13…-15 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, снега не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. После захода солнца похолодает до −27…-27, в пригороде до −33.