−13 градусов ожидается в Иркутске днем 6 февраля

Ночью в пригороде похолодает до −33 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске днем 6 февраля 2026 года потеплеет до −13…-15 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, снега не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. После захода солнца похолодает до −27…-27, в пригороде до −33.

— Переменная облачность, без существенных осадков, в северных и верхнеленских районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

Днем в Приангарье порывы ветра достигнут 13 м/с. Температура ночью −24…-29, при прояснении −34…-39, днем −12…-17, в пониженных формах рельефа −22…-27, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами −4…-9.

Напомним, в Иркутске 6 февраля отключат не только свет (подробности здесь), но и отопление с горячей водой. Ищите свой адрес.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 5 февраля прошел первый в 2026 году обмен военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории домой вернутся 157 российских бойцов и трое гражданских. Двое из них — жители Иркутской области.