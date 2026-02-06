−13 градусов ожидается в Иркутске днем 6 февраля

В Иркутске днем 6 февраля 2026 года потеплеет до −13…-15 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, снега не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. После захода солнца похолодает до −27…-27, в пригороде до −33.
— Переменная облачность, без существенных осадков, в северных и верхнеленских районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье порывы ветра достигнут 13 м/с. Температура ночью −24…-29, при прояснении −34…-39, днем −12…-17, в пониженных формах рельефа −22…-27, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами −4…-9.
Напомним, в Иркутске 6 февраля отключат не только свет (подробности здесь), но и отопление с горячей водой. Ищите свой адрес.
