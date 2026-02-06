Эксперт рассказала, сколько дней отпуска можно получить во время декрета

Она подчеркнула, что декретный отпуск по уходу за ребенком до трех лет учитывается в стаже, который предоставляет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Так, в течение декрета сохраняется право не только на основной отпуск (28 дней), но и на дополнительный, если он предусмотрен условиями труда, например, за работу в вредных или опасных условиях.