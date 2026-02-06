Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, сколько дней отпуска можно получить во время декрета

РИА Новости: отпуск во время декрета назначается как и во время работы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Отпуск во время декрета начисляется так же, как если бы женщина продолжала работать, а после декретного отпуска сотрудница вправе взять накопившиеся дни отпуска, рассказала РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права, патентный поверенный РФ Анна Покровская.

«За каждый год “вырабатывается” и основной, и дополнительный отпуск. Если раньше получали, скажем, 35 дней, то и в годы декрета накапливается столько же. После возвращения на работу сотрудница вправе взять скопившиеся отпуска сразу или распределить по договоренности с работодателем», — сказала Покровская.

Она подчеркнула, что декретный отпуск по уходу за ребенком до трех лет учитывается в стаже, который предоставляет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Так, в течение декрета сохраняется право не только на основной отпуск (28 дней), но и на дополнительный, если он предусмотрен условиями труда, например, за работу в вредных или опасных условиях.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше