Запашный рассказал о самочувствии после двух с половиной дней в больнице ЛНР: «Было 2 наркоза»

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сообщил что после 2,5 дней в больнице ЛНР, он чувствует себя хорошо.
В больнице ЛНР Запашному дважды проводили операцию под общим наркозом.
«Я снова в Донбассе. Мое путешествие началось необычно: первые 2,5 дня я провел в больнице, и было 2 общих наркоза!» — написал дрессировщик в Telegram-канале.
Напомним, что в начале февраля артист был госпитализирован в связи с обострением хронического урологического заболевания, требующего лечения в условиях стационара. Там подчеркнули, что ему оказали медицинскую помощь.
Несколько лет назад Запашный уже попадал в больницу, тогда он поступил в учреждение с серьезной травмой после неудачной репетиции. Немногим ранее Запашный заявил, что молчавшие в начале СВО артисты скоро начнут появляться в медиапространстве.