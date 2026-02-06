Эскиз Микеланджело ушел с молотка за $27,2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Рисунок художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475−1564) был продан на аукционе торгового дома Christie’s за $27,2 млн. Об этом сообщила пресс-служба торгового дома.
Эксперты Christie’s установили, что на неизвестном ранее наброске, сделанном красным мелом, изображена правая ступня Ливийской сивиллы. Фигуру пророчицы можно увидеть на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане.
Начальная цена лота составляла $1,5−2 млн. Торги продолжались более 45 минут и завершились приобретением рисунка анонимным покупателем за $27,2 млн.
Итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт Микеланджело оказал значительное влияние на развитие западного искусства. Среди его наиболее известных работ — роспись потолка Сикстинской капеллы (1508−1512), которая включает более 300 фигур, флорентийская статуя Давида и скульптурная композиция «Пьета» (Оплакивание Христа), хранящаяся в соборе Святого Петра в Ватикане.