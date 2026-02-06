Эскиз Микеланджело ушел с молотка за $27,2 млн

Итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт Микеланджело оказал значительное влияние на развитие западного искусства. Среди его наиболее известных работ — роспись потолка Сикстинской капеллы (1508−1512), которая включает более 300 фигур, флорентийская статуя Давида и скульптурная композиция «Пьета» (Оплакивание Христа), хранящаяся в соборе Святого Петра в Ватикане.