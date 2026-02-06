ЗОЖники захватили бар: Мода на безалкогольные коктейли стала целой культурой

В День бармена часто говорят о классических алкогольных коктейлях, но современные безалкогольные напитки способны не только не уступать, но и во многом превосходить их по вкусу, аромату и визуальному впечатлению. Секрет качественного безалкогольного коктейля заключается в правильном балансе ингредиентов, текстуре и подаче.
Сегодня бармены используют свежие фрукты и ягоды, травы, специи, натуральные сиропы и экстракты, чтобы создать многослойные вкусы, где каждый компонент раскрывается постепенно, словно в традиционных алкогольных коктейлях. Методы приготовления — шейкеры, блендеры, газированные воды, настойки, дым, ароматические пары и подача в оригинальной посуде — позволяют добиться сложного вкусового и визуального эффекта, превращая напиток в настоящий арт‑объект.
Дмитрий Быстров.
Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ.
Безалкогольные коктейли также выигрывают в безопасности и универсальности: они подходят людям любого возраста, беременным, водителям и тем, кто по состоянию здоровья или личным убеждениям избегает спирта. Кроме того, современные рецептуры часто обогащены витаминами и натуральными компонентами, что позволяет сделать напиток не только вкусным, но и полезным.
Многие ведущие бары и рестораны сегодня активно развивают культуру безалкогольных коктейлей, создавая авторские рецепты и проводя дегустации, где напитки по ощущениям ничем не уступают традиционным алкогольным версиям.
«Таким образом, безалкогольные коктейли перестали быть просто альтернативой — это полноценная барная культура, которая позволяет наслаждаться вкусом, ароматом и эстетикой напитка без риска интоксикации и с максимальной пользой для организма», — добавил эксперт.
В День бармена такие напитки становятся настоящей демонстрацией мастерства и креативности, показывая, что праздник и эстетическое удовольствие возможны без алкоголя.
