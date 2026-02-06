Ричмонд
ЗОЖники захватили бар: Мода на безалкогольные коктейли стала целой культурой

Забудьте про соки и лимонады — сегодня бармены создают безалкогольные коктейли, которые по сложности и вкусу бросают вызов классическим алкогольным напиткам. Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал Life.ru, как мир пришёл к культуре «коктейлей-нулёвок» и почему они стали не просто заменой, а полноценным искусством.

Источник: Life.ru

В День бармена часто говорят о классических алкогольных коктейлях, но современные безалкогольные напитки способны не только не уступать, но и во многом превосходить их по вкусу, аромату и визуальному впечатлению. Секрет качественного безалкогольного коктейля заключается в правильном балансе ингредиентов, текстуре и подаче.

Сегодня бармены используют свежие фрукты и ягоды, травы, специи, натуральные сиропы и экстракты, чтобы создать многослойные вкусы, где каждый компонент раскрывается постепенно, словно в традиционных алкогольных коктейлях. Методы приготовления — шейкеры, блендеры, газированные воды, настойки, дым, ароматические пары и подача в оригинальной посуде — позволяют добиться сложного вкусового и визуального эффекта, превращая напиток в настоящий арт‑объект.

Дмитрий Быстров.

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ.

Безалкогольные коктейли также выигрывают в безопасности и универсальности: они подходят людям любого возраста, беременным, водителям и тем, кто по состоянию здоровья или личным убеждениям избегает спирта. Кроме того, современные рецептуры часто обогащены витаминами и натуральными компонентами, что позволяет сделать напиток не только вкусным, но и полезным.

Многие ведущие бары и рестораны сегодня активно развивают культуру безалкогольных коктейлей, создавая авторские рецепты и проводя дегустации, где напитки по ощущениям ничем не уступают традиционным алкогольным версиям.

«Таким образом, безалкогольные коктейли перестали быть просто альтернативой — это полноценная барная культура, которая позволяет наслаждаться вкусом, ароматом и эстетикой напитка без риска интоксикации и с максимальной пользой для организма», — добавил эксперт.

В День бармена такие напитки становятся настоящей демонстрацией мастерства и креативности, показывая, что праздник и эстетическое удовольствие возможны без алкоголя.

