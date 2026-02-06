Ричмонд
В ОП предложили ограничить число алкомаркетов в России

РИА Новости: в ОП предложили ограничить число алкомаркетов в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Количество магазинов с продажей алкоголя в муниципальных районах России необходимо ограничить, заявил РИА Новости заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

«Нужно подумать о регулировании, чтобы ограничить количество алкомаркетов по муниципальным районам, населенным пунктам», — сказал Гриб.

Он также отметил, что в ряде небольших населенных пунктов торговая инфраструктура зачастую сводится к аптеке, нескольким алкомаркетам и продуктовому магазину.

«Необходимо, чтобы местные власти согласовывали количество алкомаркетов и магазинов в муниципальных образованиях», — заключил Гриб.