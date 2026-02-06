В России назвали самые популярные женские имена в 2025 году: в топ попали София, Ева и Варвара

Имя Варвара вошло в пятерку самых популярных женских имен в России в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
«Социальный фонд России опубликовал рейтинг имен новорожденных 2025 года. В пятерке самых популярных женских имен всего одно изменение с 2024-го: имя Варвара сменило на пятом месте имя Виктория», — говорится в сообщении.
В 2025 году чаще всего родители выбирали имена для девочек: София (3,6%), Ева (3,15%), Анна (3,01%), Мария (2,62%) и Варвара (2,62%).
Ранее KP.RU писал, что россияне чаще всего называли своих сыновей Александрами. Особенность этого имени в том, что оно стабильно остается в числе самых популярных не только среди новорожденных, но и среди пожилых людей.
Отметим, что в Москве в 2025 году самым популярным именем для девочек стало имя Анна — его выбрали для более 1800 малышей. Среди мальчиков третий год подряд лидирует имя Михаил, которое дали более 2400 новорожденным.