В МВД предупредили о новых схемах мошенников в преддверии 14 февраля

Так, одна из схем предполагает создание фальшивого сайта по доставке цветов и подарков к празднику. Когда жертва вводит свои банковские реквизиты для оплаты услуги, все сведения получают злоумышленники.
«Не переходите по ссылкам из СМС и электронных писем, где обещают товары по выгодным ценам, — скорее всего, это рассылка мошенников. Это еще один способ заманить человека на фальшивый сайт. Если зашли на такой портал, не вводите данные, ничего не скачивайте и закройте вкладку», — отметили в ведомстве.
Также не стоит называть код из сообщения «курьеру», который якобы привез цветы или подарки.
Юрист Евгения Сабитова ранее в этот день назвала самые популярные мошеннические схемы на 14 февраля. К ним относятся фейковые доставки цветов или подарков. В такой схеме якобы курьер просит СМС-код для подтверждения заказа, однако на самом деле получает доступ к банковским аккаунтам или сервису «Госуслуги».