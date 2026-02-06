Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД предупредили о новых схемах мошенников в преддверии 14 февраля

В преддверии 14 февраля — Дня святого Валентина — мошенники начали использовать новые схемы обмана, в том числе создавая фейковые аккаунты на сайтах знакомств или отправляя сообщения о якобы неожиданной доставке цветов. Об этом 5 февраля предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом «Объясняем.рф».

Источник: Reuters

Так, одна из схем предполагает создание фальшивого сайта по доставке цветов и подарков к празднику. Когда жертва вводит свои банковские реквизиты для оплаты услуги, все сведения получают злоумышленники.

«Не переходите по ссылкам из СМС и электронных писем, где обещают товары по выгодным ценам, — скорее всего, это рассылка мошенников. Это еще один способ заманить человека на фальшивый сайт. Если зашли на такой портал, не вводите данные, ничего не скачивайте и закройте вкладку», — отметили в ведомстве.

Также не стоит называть код из сообщения «курьеру», который якобы привез цветы или подарки.

Юрист Евгения Сабитова ранее в этот день назвала самые популярные мошеннические схемы на 14 февраля. К ним относятся фейковые доставки цветов или подарков. В такой схеме якобы курьер просит СМС-код для подтверждения заказа, однако на самом деле получает доступ к банковским аккаунтам или сервису «Госуслуги».