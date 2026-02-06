В МВД предупредили о новых схемах мошенников в преддверии 14 февраля

«Не переходите по ссылкам из СМС и электронных писем, где обещают товары по выгодным ценам, — скорее всего, это рассылка мошенников. Это еще один способ заманить человека на фальшивый сайт. Если зашли на такой портал, не вводите данные, ничего не скачивайте и закройте вкладку», — отметили в ведомстве.