«Союз-2.1б» вывела на целевую орбиту космические аппараты в интересах МО

В 21:59 мск 5 февраля с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б». Запуск выполнен боевым расчетом Космических войск ВКС, аппараты были выведены на орбиту для нужд Минобороны Российской Федерации.