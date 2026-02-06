«Союз-2.1б» вывела на целевую орбиту космические аппараты в интересах МО

В российском оборонном ведомстве сообщили об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая доставила на целевую орбиту группу спутников в интересах Минобороны.
«После старта ракета-носитель среднего класса “Союз-2.1б” взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», — уточнили в ведомстве.
В 21:59 мск 5 февраля с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б». Запуск выполнен боевым расчетом Космических войск ВКС, аппараты были выведены на орбиту для нужд Минобороны Российской Федерации.
Немногим ранее представитель Роскосмоса заявил, что при помощи разгонного блока «Фрегат» на орбиту были успешно выведены спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2 с космодрома «Восточный».