Украина в январе выплатила МВФ около $172 млн долгов

Украина выплатила МВФ в январе около $172 млн в счет погашения кредита. Об этом следуют данные его электронной базы.
Согласно данным МВФ, 12 января Киев погасил обязательство в размере 125 737 500 СДР (специальных прав заимствования). По текущему курсу это свыше $172 млн. Платеж отражен в системе фонда как погашенный.
В 2026 году, согласно прогнозам МВФ, Киеву предстоит выплатить фонду порядка $2,6 млрд (1 875 159 675 СДР). При этом Украина уже получила от МВФ по программе расширенного кредитования (EFF) свыше $11 млрд.
Однако 13 января стало известно, что Украина просрочила многомиллионный платеж по долгу МВФ.
Как ранее писал KP.RU, в декабре 2025 года госдолг Украины достиг отметки в 9 042,7 млрд гривен ($213,3 млрд). Этот показатель продемонстрировал рост за год на 29,5% в гривне и на 28,4% в пересчете на доллары США.