Умер экс-мэр Бодайбинского района Леонид Нуриманшин. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, вся его жизнь была связана с северным краем и его жителями.
Леонид Андреевич начал свою карьеру в 1982 году, возглавив Центральные Ремонтные мастерские. В 1998 году он стал мэром Бодайбинского района и руководил им в самые сложные, переломные годы. Его принципиальность, опыт и глубокое знание жизни заслужили уважение коллег, руководителей предприятий и всех жителей.
Даже после ухода с поста главы района он продолжил активную работу, возглавив одну из управляющих компаний. Благодаря его энергии, технической грамотности и смелым решениям преображался облик домов, а его компания стала примером ответственного подхода к делу.
— Главное — каким тебя запомнят люди, — говорил Леонид Нуриманшин. — Сегодня я спокойно хожу по улицам и слышу от жителей много добрых слов. Это для меня главная награда.
