Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер экс-мэр Бодайбинского района Леонид Нуриманшин

На 80-м году жизни умер экс-мэр Бодайбинского района Леонид Нуриманшин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Умер экс-мэр Бодайбинского района Леонид Нуриманшин. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, вся его жизнь была связана с северным краем и его жителями.

Умер экс-мэр Бодайбинского района Леонид Нуриманшин.

Леонид Андреевич начал свою карьеру в 1982 году, возглавив Центральные Ремонтные мастерские. В 1998 году он стал мэром Бодайбинского района и руководил им в самые сложные, переломные годы. Его принципиальность, опыт и глубокое знание жизни заслужили уважение коллег, руководителей предприятий и всех жителей.

Даже после ухода с поста главы района он продолжил активную работу, возглавив одну из управляющих компаний. Благодаря его энергии, технической грамотности и смелым решениям преображался облик домов, а его компания стала примером ответственного подхода к делу.

— Главное — каким тебя запомнят люди, — говорил Леонид Нуриманшин. — Сегодня я спокойно хожу по улицам и слышу от жителей много добрых слов. Это для меня главная награда.

Умер экс-мэр Бодайбинского района Леонид Нуриманшин на 80-м году жизни. Коллектив администрации выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто его знал.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о 43-летней Анне из Иркутска, она сражается с онкологией уже второй раз. Впервые о диагнозе сибирячка узнала в 2018 году после того, как почувствовала слабость и небольшое недомогание. Тогда просто списала все на стресс и усталость, но в кабинете врача услышала страшное. Подробности здесь.