Белгород вновь подвергся ночному обстрелу ВСУ, есть разрушения

Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские вооруженные формирования обстреляли Белгород. В результате атаки есть разрушения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Ночной обстрел врага по гражданскому Белгороду. Все знают, что у нас не было и нет военных объектов. Есть серьезные повреждения», — написал губернатор.

Гладков выразил сожаление и отметил, что уже выехал на место происшествия. Планируется совещание, на котором будет оценен масштаб разрушений, после чего будут приняты решения о дальнейших действиях.

Ранее «КП-Белгород» писал, что за последние сутки ВСУ атаковали 52 населенных пункта Белгородской области. Украинские боевики выпустили 119 беспилотников и 22 боеприпаса.

Гладков уточнил, что в результате детонации одного из дронов на территории коммерческого объекта пострадали мужчина и двое его детей. В Грайворонском округе ранения получили семь мирных жителей.