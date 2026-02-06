Эскиз ступни, написанный Микеланджело, ушел с молотка: цена оказалась в 18 раз выше стартовой

Произведение итальянского мастера эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти ушло с молотка на аукционе Christie’s за $27,2 млн. Об этом проинформировали в пресс-службе торгового дома.
Эксперты Christie’s установили, что на неизвестном ранее наброске, сделанном красным мелом, изображена правая ступня Ливийской сивиллы. Фигуру пророчицы можно увидеть на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане.
Стартовая цена была установлена в диапазоне $1,5−2 млн. После торгов, длившихся более 45 минут, рисунок был продан анонимному покупателю за $27,2 млн.
Ранее неизвестное полотно Пьера Огюста Ренуара ушло с молотка за €1,8 млн.
Кроме этого, на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке был зафиксирован исторический максимум цены для произведений современного искусства. Тогда полотно Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» было продано за рекордные $236,4 млн.