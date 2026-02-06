Диетолог рассказала, сколько можно съесть блинов, чтобы не набрать вес

По ее словам, не менее важно обращать внимание на состав теста для блинов и то, с чем их едят. Рекомендуется часть муки высшего сорта заменить на цельнозерновую, сократить количество сахара в рецепте или совсем обойтись без него, использовать маложирные молочные продукты. Лучше не жарить блинчики на масле, а выпекать их на антипригарной сковороде.