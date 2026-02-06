Ричмонд
Ирина Дубцова пожаловалась на боли после уколов

Певица Ирина Дубцова обратилась к своим поклонникам с тревожным сообщением о самочувствии. В своём личном Telegram-канале артистка призналась, что испытывает болезненные ощущения после большого количества медицинских процедур.

Источник: Life.ru

«Блин, рука болит, спина болит, куча уколов и витаминов Один врач говорит одно делать, другой другое. Всё, поныла, сейчас легче станет», — говорится в посте.

Дубцова перечислила, что у неё болит рука, спина и место уколов, а также выразила раздражение из-за разницы в рекомендациях лечащих врачей. Завершая откровенный пост, певица отметила, что ей стало немного легче после того, как она поделилась переживаниями.

Ранее директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный провёл более двух суток в Луганской республиканской клинической больнице. Помощь была предоставлена своевременно. Госпитализация потребовалась из-за обострения урологического заболевания, которое требовало стационарного наблюдения.

