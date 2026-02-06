Ричмонд
Ракета «Союз-2.1б» вывела аппараты для Минобороны на орбиту

Космические аппараты выведены на целевую орбиту ракетой «Союз-2.1б». Об этом заявили в Минобороны РФ. Управление аппаратами передано наземным средствам космических войск ВКС.

Источник: Life.ru

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» выполнила полётную задачу в интересах ведомства. После старта средства наземного автоматизированного комплекса Главного испытательного космического центра имени Германа Титова взяли ракету на сопровождение.

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчётную орбиту прошли в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В установленное время аппараты достигли заданных параметров орбиты и перешли под управление наземных средств космических войск ВКС. С ними установили устойчивую телеметрическую связь. Бортовые системы функционируют без отклонений.

Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками. Аппараты предназначены для выполнения задач в интересах обороны страны. После запуска специалисты приступили к контролю параметров полёта и выводу полезной нагрузки на орбиту.

