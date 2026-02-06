Ракета «Союз-2.1б» вывела аппараты для Минобороны на орбиту

Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками. Аппараты предназначены для выполнения задач в интересах обороны страны. После запуска специалисты приступили к контролю параметров полёта и выводу полезной нагрузки на орбиту.