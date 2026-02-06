Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Олимпиаде-2026 подняли российский флаг: кто нарушил запрет на хоккейном матче США — Чехия

Флаг России был вывешен на трибунах олимпийского матча США — Чехия.

Источник: Комсомольская правда

Во время матча группового этапа олимпийского хоккейного турнира между женскими сборными США и Чехии на трибунах был вывешен российский флаг. Об этом сообщает портал Sport.cz.

Сообщается, что триколог на ограждение трибулы повесил болельщик. Но личность того, кто вывесил флаг, пока не установлена. Напомним, что Международный олимпийский комитет официально запретил использование любой государственной символики России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Игра завершилась победой США со счетом 5:1. Это позволило американкам возглавить турнирную таблицу группы А. В ней также соревнуются сборные Канады, Финляндии и Швейцарии.

Ранее KP.RU писал, что зимние Олимпийские игры 2026 года официально откроются 6 февраля на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Ожидается, что церемония объединит спортивные традиции с культурным наследием Италии. Организаторы акцентируют внимание на темах гармонии и единства, подчеркнув участие атлетов из более чем 90 стран.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше