На Олимпиаде-2026 подняли российский флаг: кто нарушил запрет на хоккейном матче США — Чехия

Сообщается, что триколог на ограждение трибулы повесил болельщик. Но личность того, кто вывесил флаг, пока не установлена. Напомним, что Международный олимпийский комитет официально запретил использование любой государственной символики России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.