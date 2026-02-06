На Олимпиаде-2026 подняли российский флаг: кто нарушил запрет на хоккейном матче США — Чехия

Во время матча группового этапа олимпийского хоккейного турнира между женскими сборными США и Чехии на трибунах был вывешен российский флаг. Об этом сообщает портал Sport.cz.
Сообщается, что триколог на ограждение трибулы повесил болельщик. Но личность того, кто вывесил флаг, пока не установлена. Напомним, что Международный олимпийский комитет официально запретил использование любой государственной символики России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Игра завершилась победой США со счетом 5:1. Это позволило американкам возглавить турнирную таблицу группы А. В ней также соревнуются сборные Канады, Финляндии и Швейцарии.
Ранее KP.RU писал, что зимние Олимпийские игры 2026 года официально откроются 6 февраля на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Ожидается, что церемония объединит спортивные традиции с культурным наследием Италии. Организаторы акцентируют внимание на темах гармонии и единства, подчеркнув участие атлетов из более чем 90 стран.