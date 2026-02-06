Новое генетическое тестирование для будущих родителей стало доступно по ОМС

«В РФ программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) доступны абсолютно всем гражданам, нуждающимся в данном виде помощи. В год проводится более 100 тысяч циклов ЭКО по ОМС. Ежегодно более 30 тысяч детей рождаются благодаря ВРТ. К настоящему моменту за все время использования ВРТ, по данным Российской ассоциации репродукции человека, родилось уже около 500 тысяч», — заключила эксперт.