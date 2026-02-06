Ричмонд
Число алкомаркетов в России предложили сократить: вот почему

В России хотят ограничить число алкомаркетов.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб выступил с инициативой ограничить число алкогольных магазинов в муниципальных районах России.

«Нужно подумать о регулировании, чтобы ограничить количество алкомаркетов по муниципальным районам, населенным пунктам», — рассказал Гриб в беседе с РИА Новости.

По словам Гриба, в небольших поселениях торговая инфраструктура крайне скудна и зачастую ограничивается аптекой, парой точек по продаже алкоголя и одним продовольственным магазином.

Чиновник также призвал местные власти согласовать количество алкомаркетов и магазинов на подведомственных территориях.

По словам доцента Максима Черниговского, снижение производства алкоголя в России вызвано ужесточением политики в отношении легального рынка алкоголя.

В свою очередь нарколог Антон Рудковский напомнил, что алкоголь лишает мозг возможности расслабляться.