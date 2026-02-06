Число алкомаркетов в России предложили сократить: вот почему

Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб выступил с инициативой ограничить число алкогольных магазинов в муниципальных районах России.
«Нужно подумать о регулировании, чтобы ограничить количество алкомаркетов по муниципальным районам, населенным пунктам», — рассказал Гриб в беседе с РИА Новости.
По словам Гриба, в небольших поселениях торговая инфраструктура крайне скудна и зачастую ограничивается аптекой, парой точек по продаже алкоголя и одним продовольственным магазином.
Чиновник также призвал местные власти согласовать количество алкомаркетов и магазинов на подведомственных территориях.
По словам доцента Максима Черниговского, снижение производства алкоголя в России вызвано ужесточением политики в отношении легального рынка алкоголя.
В свою очередь нарколог Антон Рудковский напомнил, что алкоголь лишает мозг возможности расслабляться.