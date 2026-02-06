Диетолог объяснил, в какой день лучше всего устроить разгрузку

Ранее КП-Иркутск писала о том, что семья отдала 200 тысяч за отпуск в Сочи, но моря так и не увидела. Покупали все через турфирму, однако перед самым вылетом ждал неприятных сюрприз. Их не было ни в списке пассажиров, ни в брони гостиницы. Менеджер же и вовсе перестала выходить на связь. Разбираемся, в чем дело.