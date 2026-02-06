Диетолог объяснил, в какой день лучше всего устроить разгрузку

Диетолог Наталья Мизинова рассказала NEWS.ru, когда лучше всего проводить разгрузочный день. По ее словам, этот метод помогает пищеварительной системе справиться с нагрузкой.
— Разгрузочные дни лучше всего устраивать после дней, когда человек переел. Это позволяет организму адаптироваться к повышенной калорийности. Такую разгрузку можно делать раз в неделю или, если сложно, раз в месяц, — объяснила врач.
Она также отметила, что эту практику можно оправдать и с генетической точки зрения, так как наши предки тоже воздерживались от пищи в постные дни.
