Врач рассказала, есть ли смысл сейчас делать прививку от гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Вакцинацию от гриппа необходимо проводить за несколько недель до начала эпидемического сезона, сейчас делать прививку смысла нет, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, к.м.н, врач-инфекционист Наталья Боровская.
«Оптимальным временем для вакцинации считается первая половина осени, сентябрь — октябрь. Это связано с тем, что для формирования полноценного иммунного ответа организму требуется в среднем около двух недель — от 12 до 14 дней. Но даже в ноябре делать прививку еще не поздно», — сказала врач.
Она подтвердила, что сейчас смысла делать прививку нет.