Раскрыто, кого российские мужчины чаще считают авторитетом

Молодежь до 30 лет реже ищет поддержки у матерей и чаще — у вторых половин. «Возраст рождения первого ребенка вырос, поэтому закономерен тот факт, что по сравнению с 2008 годом россиян до 30 лет, находящих опору в своих детях, также стало меньше», — обращают внимание аналитики.