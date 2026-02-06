В МВД рассказали, как отличить полицейского от мошенника

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отличить мошенника, выдающего себя за сотрудника полиции, можно по манере общения, предъявленному удостоверению и результатам проверки через дежурную часть. Об этом на семинаре «Как не стать жертвой мошенников» столичного проекта «Перезвони сам» рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
«Вы по разговору принципиально понимаете, что это человек [сотрудник полиции], не представляет вам никакой угрозы, он пришел раскрывать преступление. Пришел с вами поговорить как с соседом. Открывать ли дверь — дело ваше. Поверьте еще раз, что по первым нотам разговора, вот даже по его продолжению, можно всегда понять — перед вами стоит сотрудник полиции или нет», — сказал Васенин.
Он отметил, что лучший способ развеять все сомнения — позвонить в дежурную часть. «По большому счету, простой звонок в дежурную часть вашего отдела полиции снимает все вопросы. Когда сотрудники выходят на территорию, дежурный всегда об этом знает. Мы так устроены, мы так работаем», — пояснил он.
Васенин подчеркнул, что сотрудник полиции всегда имеет при себе служебное удостоверение. «У сотрудника с собой всегда служебное удостоверение», — сказал он.