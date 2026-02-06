В МВД рассказали, как отличить полицейского от мошенника

«Вы по разговору принципиально понимаете, что это человек [сотрудник полиции], не представляет вам никакой угрозы, он пришел раскрывать преступление. Пришел с вами поговорить как с соседом. Открывать ли дверь — дело ваше. Поверьте еще раз, что по первым нотам разговора, вот даже по его продолжению, можно всегда понять — перед вами стоит сотрудник полиции или нет», — сказал Васенин.