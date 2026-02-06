СМИ: Дмитрий Нагиев владеет элитной недвижимостью в России и ОАЭ на миллионы

В Подмосковье актеру принадлежит двухэтажный дом площадью 265 квадратных метров, расположенный в коттеджном поселке Княжье Озеро в Истринском районе. Этот особняк был построен по типовому проекту «Шампань» и включает в себя гостиную, две спальни, столовую с кухней, несколько санузлов, застекленную террасу и дополнительные комнаты. На старте продаж стоимость домов в этом поселке составляла около 30 миллионов рублей, но сейчас подобные объекты можно приобрести за 70−100 миллионов рублей, в зависимости от состояния и размера участка.