СМИ: Дмитрий Нагиев владеет элитной недвижимостью в России и ОАЭ на миллионы

Актер Дмитрий Нагиев стал владельцем недвижимости в России и Объединенных Арабских Эмиратах на сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным источника, Нагиев переехал в Москву из Санкт-Петербурга в 2000-х годах и поселился в двухкомнатной квартире в сталинской высотке на Котельнической набережной. Площадь этого жилья составляет 65,3 квадратного метра. Интересно, что весной 2024 года на одном из сервисов объявлений аналогичный объект на том же этаже продавался за 86 миллионов рублей.
В Подмосковье актеру принадлежит двухэтажный дом площадью 265 квадратных метров, расположенный в коттеджном поселке Княжье Озеро в Истринском районе. Этот особняк был построен по типовому проекту «Шампань» и включает в себя гостиную, две спальни, столовую с кухней, несколько санузлов, застекленную террасу и дополнительные комнаты. На старте продаж стоимость домов в этом поселке составляла около 30 миллионов рублей, но сейчас подобные объекты можно приобрести за 70−100 миллионов рублей, в зависимости от состояния и размера участка.
Последним приобретением Нагиева стали трехкомнатные апартаменты в Дубае, расположенные в пятизвездочном отеле на первой береговой линии на искусственном острове Пальма Джумейра. Из окон квартиры открывается живописный вид на Персидский залив, а интерьер отличается дизайнерским оформлением с элементами золота. Согласно информации канала, ежегодный сервисный сбор за это жилье составляет около пяти миллионов рублей. В СМИ предполагают, что Нагиеву в приобретении недвижимости помогло агентство, для рекламы которого он снялся незадолго до сделки.
Таким образом, Дмитрий Нагиев продолжает активно инвестировать в недвижимость как в России, так и за рубежом, демонстрируя свои финансовые возможности и интерес к элитному жилью.
