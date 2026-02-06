Эксперт Аргунов: при немецкой оккупации Курска могли убить около 14 тыс. жителей

КУРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Примерно 14 тыс. жителей Курска могли были убиты за все время оккупации города войсками вермахта во время Великой Отечественной войны. Такую оценку в беседе с ТАСС озвучил заместитель директора по научно-исследовательской работе Государственного архива Курской области, кандидат исторических наук Олег Аргунов.
«Официальные данные, зафиксированные в актах чрезвычайной государственной комиссии, говорят, что в Курске за время оккупации убито порядка 2 тыс. гражданских. Могу сказать, что эти данные занижены. По моему мнению, основанному на архивных документах, примерно в городе Курске было убито 14 тыс. человек и свыше 12,5 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию, никак не меньше», — сообщил собеседник агентства.
Аргунов предположил, что данные о 2 тыс. погибших людей могут соответствовать количеству опознанных тел. «Те, о ком мы ничего не знаем, коих большинство, так и остались неизвестными, поэтому их и не учитывали в этих данных, у меня есть такое подозрение», — добавил Аргунов.
Курск был освобожден советскими войсками от длившейся более года немецкой оккупации 8 февраля 1943 года. Уже на следующий день после освобождения жители города приступили к восстановлению железнодорожного узла на станции Курск. За мужество и проявленный героизм указом президента РФ Владимира Путина Курску в 2007 году было присвоено звание «Город воинской славы».