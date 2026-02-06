Эксперт Аргунов: при немецкой оккупации Курска могли убить около 14 тыс. жителей

«Официальные данные, зафиксированные в актах чрезвычайной государственной комиссии, говорят, что в Курске за время оккупации убито порядка 2 тыс. гражданских. Могу сказать, что эти данные занижены. По моему мнению, основанному на архивных документах, примерно в городе Курске было убито 14 тыс. человек и свыше 12,5 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию, никак не меньше», — сообщил собеседник агентства.