Юрист назвал способ избавиться от назойливых звонков с рекламой

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Как избавиться от надоедливых звонков спамеров и рекламщиков, рассказал агентству «Прайм» Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры».
Рекламный обзвон с назойливой рекламой всевозможных сервисов и услуг был серьезно ограничен осенью прошлого года. Теперь прежде, чем звонить, нужно заручиться согласием клиента, причем по определенной законом форме.
«Кроме того, существенно выросли штрафы за несогласованные спам-звонки и рассылки. Для физлиц штраф теперь составляет 10−20 тысяч рублей, для ИП — от 20 до 100 тысяч, для юрлиц может достигать миллиона рублей», — указал он.
Если подобные звонки все равно вам поступают, обратитесь к оператору связи для их блокировки, жалуйтесь в Федеральную антимонопольную службу, Роскомнадзор и полицию, советует он.