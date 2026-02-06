В 10 регионах РФ зафиксировали среднюю пенсию свыше 30 тыс. рублей

По данным Соцфонда, в России зарегистрировано более 40,5 млн пенсионеров. Средняя пенсия по стране в декабре 2025 года составила 23,5 тыс. рублей, среди работающих граждан — 21,4 тыс. рублей, а среди неработающих — почти 24 тыс. рублей, уточняется в материалах.