В 10 регионах РФ зафиксировали среднюю пенсию свыше 30 тыс. рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Средняя пенсия более 30 тыс. рублей, по последним данным, зафиксирована в 10 регионах России. Наибольшие выплаты у жителей Чукотки — почти 39 тыс. рублей, следует из данных Соцфонда, которые изучил ТАСС.
«Средний размер пенсионного обеспечения: Чукотский автономный округ — 38 908,92 ₽», — говорится в материалах.
Средний размер пенсий более 30 тыс. рублей зафиксирован еще в девяти регионах. Это Ненецкий автономный округ (35,9 тыс.), Камчатский край (34,7 тыс.), Магаданская область (34,4 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ (34,2 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (33,6 тыс.), Мурманская область (31,7 тыс.), Сахалинская область (31,1 тыс.), Республика Саха (31,1 тыс.) и Тюменская область (30,3 тыс.), отмечается в материалах.
По данным Соцфонда, в России зарегистрировано более 40,5 млн пенсионеров. Средняя пенсия по стране в декабре 2025 года составила 23,5 тыс. рублей, среди работающих граждан — 21,4 тыс. рублей, а среди неработающих — почти 24 тыс. рублей, уточняется в материалах.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.