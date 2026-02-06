В системе ОМС появилось новое генетическое тестирование: подробности

С 2026 года пациенты с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями смогут бесплатно пройти преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов по системе ОМС.
40 лет назад в России родился первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО. Это открыло новую эру в области вспомогательных репродуктивных технологий. Этой исторической дате посвящена пятница, 7 февраля.
«С 2026 года в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи включены преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М) и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП)», — рассказала РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.
Как подчеркнула Долгушина, в рамках ОМС теперь предоставляется медицинская помощь по планированию беременности семьям, в которых у ребенка были выявлены генетические патологии в процессе расширенного неонатального скрининга.
Напомним, что в стране расширен неонатальный скрининг в РФ на два наследственных заболевания. Кроме этого, в РФ также разработали препарат для лечения болезни Паркинсона.